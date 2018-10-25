Передплата на журнал «Бізнес» триває, не дивлячись ні на що

«Видавничий дім «Бліц-Інформ» некоректно повівся зі своїми партнерами й клієнтами по передплаті журналу «Бізнес» і припинив виконувати взяті на себе зобов’язання з доставки примірників нашого журналу.

Зазначаємо, що в даному разі журнал «Бізнес» як і тисячі ошуканих підприємців постраждав від недобросовісних дій керівника підприємства «Видавничий дім «Бліц-Інформ» пана Сергія Набока . Тим не менше, редакція запевняє своїх передплатників, що всі вони отримають екземпляр нашого видання.

Недобросовісні дії третіх осіб не зупинить нашу діяльність. Ми продовжуємо друк та забезпечуємо доставку всіх наступних примірників журналу «Бізнес».

Для того, щоб отримати передплачені але недоставлені екземпляри журналу, а також щоб отримувати журнал "Бізнес" в наступному році, необхідно скористатися розділом "Передплата" заповнити форму на сторінці сайту business.ua.

Місія журналу «Бізнес» – допомогти вижити у кризовий час усім підприємцям і підприємствам країни. Журнал має на меті донести до кожного, що в Україні можна жити, працювати, займатись бізнесом й заробляти гроші. Ми відкриті для спілкування й жодна проблема великого, середнього й малого бізнесу не залишиться не розглянутою на сторінках нашого видання и на його сайті.

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Нагадуємо, що Журнал «БІЗНЕС» трансформується у колективне ділове медіа, 70% якого буде належати 100 українським бізнесменам, а 70% прибутків проекту щорічно будуть направлятись на підтримку малого бізнесу України. Журнал «БІЗНЕС» стає платформою для взаємодії підприємців великого, середнього та малого бізнесу в рамках проекту БІЗНЕС 100. Ми націлені на взаємодію та синергію з нашими партнерами, серед яких найвпливовіші гравці українського бізнес простору.

Журнал «БІЗНЕС», легендарне ділове видання країни — це 128 сторінок якісного контенту для підприємців та топ-менеджерів, потужна аналітика та бізнес-форуми, що спрямовані на залучення внутрішніх та міжнародних інвестицій.

Періодичність виходу — 1 раз на місяць. Розповсюдження — вся Україна. Мова видання – українська та англійська.