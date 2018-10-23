Відкритий лист ПАТ “Фармак”

Дорогі співвітчизники!

Компанія «Фармак» висловлює вам свою повагу та звертається до вас через появу інформації щодо постачання продукції ПАТ «Фармак» на тимчасово окуповані території.

Хочемо наголосити, що ПАТ «Фармак» не проводить жодних операцій із тимчасово окупованими територіями й діє виключно в правовому полі України.

ПАТ «Фармак» – відповідальний та прозорий бізнес, який сплачує податки, створює робочі місця й робить вагомий внесок у розвиток галузі й економіки держави. За 2017 рік «Фармак» сплатив 526,5 млн грн податків до державного бюджету (єдина компанія в галузі, яка увійшла до сотні найбільших платників податків країни), інвестував 486 млн грн у модернізацію виробництва ($239 млн інвестицій з 1995 року). Компанія гідно представляє нашу державу на міжнародній арені – препарати ПАТ «Фармак» продаються в більш ніж 20 країнах світу. ПАТ «Фармак» – один із найбільших роботодавців, у якому працюють понад 2500 осіб.

Компанія є соціально відповідальною: сприяє поширенню здорового способу життя, підвищенню екологічної культури в країні, активно підтримує розвиток національної медицини та науки. Також ПАТ «Фармак» надає підтримку українській армії, з 2014 року спрямувавши на допомогу Збройним силам України понад 6 млн грн. Волонтери ПАТ «Фармак» тричі проводили акцію «Я працюю один день для армії». Зібрані кошти спрямовано на придбання та облаштування на узбережжі пересувних модульних будиночків для спецпідрозділу Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України, який патрулює кордони нашої держави в Азовському морі.

Сьогодні саме такий прозорий, відповідальний та надійний бізнес є основою сталого розвитку сильної й незалежної України та опорою для всього українського суспільства. У нинішній турбулентній економічній та політичній ситуації саме бізнес є основою стабільності для суспільства і джерелом подальшого розвитку нашої держави.

Суспільству потрібна стабільність. Тому подібні провокації з боку політичних структур негативно впливають на суспільну думку та дестабілізують ситуацію в країні.

Сьогодні не так багато компаній, які можуть відкрито сказати, що працюють чесно і сприяють розвитку держави. Компаній, які власним прикладом показують, що бути прозорим і відкритим бізнесом – вигідно й необхідно для побудови незалежної країни та здорового суспільства.

Ми віримо, що сильна, незалежна держава – майбутнє нашої країни. І це майбутнє залежить від громадянської позиції кожного українця, політичних структур і бізнесу, який діє на території нашої країни. Підтримаймо бізнес, який чесно працює в Україні та є основою стабільності як для працівників компанії, так і для багатомільйонного українського народу!