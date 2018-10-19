Журнал БІЗНЕС 18 жовтня у рамках КМЕФ організував круглий стіл своїх співінвесторів — представників різних ринків та напрямів вітчизняного бізнесу

На заході команда БІЗНЕСа розповіла про статус проекту, офіційно донесла, що БІЗНЕС зібрав уже 50 співінвесторів-партнерів, поділилася планами щодо виходу журналу на 2019 рік.

Цікавий, але непростий формат: в одному приміщенні зібралися понад 30 бізнесменів, поєднаних спільними цінностями та одним проектом.

Змістовно говорили про сам проект. Василь Хмельницький, засновник інвестиційної групи UFuture, ініціатор КМЕФ, зауважив, що інвестував у крутий журнал, тому БІЗНЕС мусить мати амбітні плани та встановлювати дуже високу планку. Сергій Гайдайчук, президент CEO Club Ukraine, та Ігор Ліскі, голова ради директорів компанії «Ефективні інвестиції», підкреслили, що разом із внеском вони передали БІЗНЕСу власні історію та репутацію. Це, мабуть, одна з загальних тез, спільна для всіх бізнесменів, — очікування синергії від об’єднання, як мінімум, репутаційного капіталу. Це коли, за влучним висловом одного з учасників круглого столу: «1+1=3, а не 2». БІЗНЕС має бути літописцем цієї колективної історії успіху у форматі від особистих success story до презентації успішних проектів самої спільноти БІЗНЕС 100.

Ніхто з присутніх не висловив жодних очікувань від держави. «Амбасадори України за кордоном — це бізнесмени, а не міністр економіки», - впевнений Ігор Ліскі.

Зі збільшенням кількості виступів пропорційно зростала й кількість тем: від витоку людського капіталу до неефективності судової та правоохоронної систем. Присутні відчули потребу у формуванні спільних цілей, які мають визначити вектор подальшої діяльності БІЗНЕСа. Такою метою може стати, наприклад, детінізація. Напрямок, який, приміром, підтримав Олександр Громико, засновник та президент KTD Group. Кілька разів звучали певні месіанські посили про відповідальність перед нашими дітьми, яким ми маємо передати бізнес та кращу Україну.

Домовились виробити спільне бачення на кількох стратегічних сесіях спільно з СЕО Club Ukraine, подякували Василю Хмельницькому за чудовий форум та завершили «круглий стіл» оголошенням початку роботи у форматі проектних груп та стратегічних сесій.

Далі буде…