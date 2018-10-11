Прокуратура та нацполіція заблокували роботу терміналу Risoil (чорноморський морський порт)

Замість передати на відповідальне зберігання терміналу речові докази - 3 тис т зерна, слідчі та прокурори намагаються його вивезти. При цьому термінал не є фігурантом справи!

Обшуки на території ТОВ СП «Рисоіл Термінал» розпочалися ще 5 жовтня. Це вже другий подібний обшук протягом одного місяця. Про це повідомляє ГО «Бізнес варта», адвокати якої допомагають розблокувати роботу терміналу. «Вантаж знаходиться на відповідальному зберіганні терміналу. Слідчі не надали жодного документа, який би давав їм право вилучити зерно», - йдеться в повідомленні компанії.

Роботу терміналу заблокували в рамках кримінального провадження проти одного з експортерів зерна. За словами Ольги Матвіївої «митниця за вказівкою категорично відмовляється приймати документи на оформлення вантажів від даного підприємства, на що немає жодної правової підстави! Це зумисне блокування роботи підприємства, яке не платило, не платить і не буде платити побори в портах».

«Термінал зупинено на підставі ЛИСТА слідчого генеральної прокуратури, а не рішення суду», - повідомив Олександр Подпругін, адвокат «Рисоіл Термінал».

Сьогодні, 11 жовтня, під стінами прокуратури Одеської області працівники терміналу провели мітинг, на якому заявили про готовність спрямувати зерновози до Києва щоб блокувати роботу прокуратури.

Посилання на відео з мітингу https://www.facebook.com/BusinessVarta/videos/618059431929544/

Під загрозою зриву – зобов‘язання експортерів та інвестиційний проект на суму понад $ 70 млн.

БІЗНЕС з нетерпінням очікує на зняття блокади терміналу, або на прізвища чиновників, які дали вказівки її організувати.