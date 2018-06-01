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Пятница, 01 июня 2018 14:31

За травень залишок грошей на рахунку Держказначейства збільшився вдвічі

За травень залишок грошей на рахунку Держказначейства збільшився вдвічі

Порівняно з показником на 1 червня 2017 року залишок коштів на єдиному рахунку скоротився в 3,8 рази, в порівнянні з показником на початок поточного року збільшився у 2,25 рази

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 червня 2018 року склав 11,489 мільярда гривень, що в 2 рази вище показника на 1 травня, інформує УНІАН

Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з показником на 1 червня 2017 року залишок коштів на єдиному рахунку скоротився в 3,8 рази, в порівнянні з показником на початок поточного року збільшився у 2,25 рази. 

Як повідомлялось, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року склав 5,099 мільярда гривень, що в 2,8 рази нижче показника на 1 січня 2017 року. 

 

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