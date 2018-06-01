Інвестор з Данії планує інвестувати у норкову ферму в Житомирській області

Протягом п'яти років інвестор планує розширити ферму на 10 тис. Сума інвестицій — 800 тис. євро

Данський інвестор Ганс Олесен планує побудувати норкову ферму в Житомирській області, повідомляється на сайті обласної державної адміністрації, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, меморандум про співпрацю підписав інвестор Г.Олесен і голова Житомирської ОДА Ігор Гундич 30 травня 2018 року.

"Інвестиційний проект передбачає будівництво норкової ферми в Коростишівському районі на 5 тис. маткових голів. Протягом п'яти років інвестор планує розширити ферму на 10 тис. Сума інвестицій — EUR800 тис.", — наголошується в повідомленні.

Крім того, інвестор планує розвивати соціальну сферу та соціальні об'єкти району.

Ферма надасть 10 робочих місць під час будівництва та 30 робочих місць під час функціонування.