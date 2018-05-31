Криптовалюта Karbo повільно втрачає в ціні

За вчорашній торговий день Karbo показав падіння як щодо Bitcoin — на 2,37% з 0,7828 до 0,7643 BTC за 10000 Karbo, так і долара США – на 3,56% з 0,581 до 0,56 USD/KRB. Опитані трейдери впевнені, що сьогоднішній спад — наслідок спекулятивної атаки на Karbo, яка триває з понеділка, передає Фінанси.

“Подивіться на графік торгів за останній тиждень, хтось цілеспрямовано намагається збити курс, ліквідуючи великі позиції кожні 3-4 години. Об’єктивних причин для падіння при цьому я назвати не можу. Навпаки, в першій половині червня Karbo повинні додати на китайську біржу Осtaex. Це приплив грошей не тільки з Китаю, але і з Південної Кореї і Японії, — фактично основи світового крипторинку. Зазвичай токени після потрапляння на азіатський ринок показують мінімум 70-100% тижневого приросту. Очевидно, хтось намагається “вибити” з ринку менш стресостійких тримачів і донабрати позицій”, — зазначає криптотрейдер Тарас Середа.

Інші учасники ринку підтверджують слова Середи про те, що хтось навмисно малими обсягами збиває курс на біржах і здійснює великі закупівлі поза біржовим ринком в обсягах на сотні тисяч доларів. Один з трейдерів зізнався, що був посередником в одній з таких угод: “Умова закупівельників — все проводити повз бірж, вони платять хороші комісійні і беруть великими обсягами тому власники “великих гаманців” йдуть на ці угоди. Ви ж бачите, що з бірж великі обсяги пішли, хоча попит є”, — сказав він на умовах анонімності. І дійсно, за останні чотири дні середньодобовий обсяг продажів впав на біржах з 65 до 15 тис. дол. на добу.