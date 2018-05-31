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Точка зору бізнесу

Четверг, 31 мая 2018 13:20

В Україні зменшився платіжний баланс

В Україні зменшився платіжний баланс

За чотири місяці поточного року платіжний баланс України склав 18 мільйонів доларів

Профіцит платіжного балансу України за січень-квітень 2018 року склав 18 мільйонів доларів, що 21 разів нижче профіциту за січень-квітень 2017 року на рівні 286 мільйонів доларів, інформує УНІАН.

Як повідомляється на сайті НБУ, в квітні платіжний баланс зведений з профіцитом 290 мільйонів доларів, що в 3 рази менше профіциту в 970 мільйонів доларів в квітні 2017 року. 

Згідно з повідомленням, у квітні 2018 року поточний рахунок мав позитивне сальдо 175 мільйонів доларів, з початку року дефіцит поточного рахунку становить 202 мільйони доларів. 

За даними НБУ, в квітні по фінансовому рахунку чистий приплив капіталу знизився до 119 мільйонів доларів. 

 

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