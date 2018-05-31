Нафта продовжує дешевшати

Ціни на нафту знижуються в четвер на фоні даних Американського інституту нафти (API) за минулий тиждень про зростання запасів в США, повідомляє Укрінформ.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,22% — до 77,55 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,07% — до 68,16 долара за барель.

За даними API, за тиждень, що завершився 25 травня, запаси нафти в США збільшилися на 1,001 мільйона барелів, при цьому аналітики чекали значнішого зростання — на 2,214 мільйона. Тижнем раніше інститут повідомляв про зниження запасів в країні на 1,3 мільйона барелів.

Запаси бензину в США за тиждень скоротилися на 1,682 мільйона барелів, дистилятів — збільшилися на 1,466 мільйона. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушингу (Cushing) знизилися на 132 тисячі барелів.

Вартість нафти в четвер коригується після зростання приблизно на 3% напередодні на фоні повідомлення агентства Рейтер про те, що країни ОПЕК+ задоволені результатами угоди про скорочення нафтовидобутку і будуть дотримуватись її умов до кінця 2018 року. При цьому, за словами джерела агентства, не виключено поступове пом'якшення умов угоди в поточному році — зростання здобичі можливе у разі фізичної нестачі сировини, але воно буде поступовим і обережним.

ОПЕК і низка країн (ОПЕК+), які не входять в організацію, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року. Угода стартувала на початку 2017 року і вже двічі пролонгувалась, останній раз — до кінця 2018 року.