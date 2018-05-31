Fitch оприлюднили довгострокові рейтинги п'яти українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило п'ятьом українським банкам довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) на рівні "B-" зі стабільними прогнозами: Креді Агріколь Банку, ПроКредит Банку, Правекс-банку, Альфа-Банку та Укрсоцбанку, і відкликало рейтинги останнього з комерційних причин, пише Інтерфакс-Україна.

"Підтвердження довгострокових РДЕ відображає незмінну думку Fitch щодо перспектив підтримки банків", — йдеться в повідомленні агентства в четвер.

Fitch також підтвердило довгострокові рейтинги в національній валюті Креді Агріколь Банку, ПроКредит Банку та Правекс-Банку на рівні "B" та Альфа-Банку і Укрсоцбанку на рівні "B-".

Агентство зазначає, що залишило незмінними рейтинги життєздатності (VR) Креді Агріколь Банку та Правекс-Банку на рівні "b" через незначні зміни кредитних профілів банків із часу останнього огляду, проте підвищило VR ПроКредит Банку до "b" із "b -", що відображає тривалу прибуткову діяльність банку зі стабільною та надійною якістю кредитного портфеля і капіталізацією.

Водночас Fitch підтвердило VR Альфа-Банку на рівні "ccc" і знизило VR Укрсоцбанку до "ccc-" з "ccc".