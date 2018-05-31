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Точка зору бізнесу

Четверг, 31 мая 2018 12:20

Fitch оприлюднили довгострокові рейтинги п'яти українських банків

Fitch оприлюднили довгострокові рейтинги п&#039;яти українських банків

Підтвердження довгострокових РДЕ відображає незмінну думку Fitch щодо перспектив підтримки банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило п'ятьом українським банкам довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) на рівні "B-" зі стабільними прогнозами: Креді Агріколь Банку, ПроКредит Банку, Правекс-банку, Альфа-Банку та Укрсоцбанку, і відкликало рейтинги останнього з комерційних причин, пише Інтерфакс-Україна.

"Підтвердження довгострокових РДЕ відображає незмінну думку Fitch щодо перспектив підтримки банків", — йдеться в повідомленні агентства в четвер.

Fitch також підтвердило довгострокові рейтинги в національній валюті Креді Агріколь Банку, ПроКредит Банку та Правекс-Банку на рівні "B" та Альфа-Банку і Укрсоцбанку на рівні "B-".

Агентство зазначає, що залишило незмінними рейтинги життєздатності (VR) Креді Агріколь Банку та Правекс-Банку на рівні "b" через незначні зміни кредитних профілів банків із часу останнього огляду, проте підвищило VR ПроКредит Банку до "b" із "b -", що відображає тривалу прибуткову діяльність банку зі стабільною та надійною якістю кредитного портфеля і капіталізацією.

Водночас Fitch підтвердило VR Альфа-Банку на рівні "ccc" і знизило VR Укрсоцбанку до "ccc-" з "ccc".

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