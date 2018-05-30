ФГВФО продав актив на 125,17 млн грн

Фонд гарантування, за допомогою аукціонів, продав активи банків, що ліквідуються, на суму в 125,17 млн грн

Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 28 банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на загальну суму 125,17 млн грн, інформує Мінфін.

«Із них на 99,02 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 25,76 млн грн — з реалізації основних засобів банків», йдеться в повідомленні Фонду.

Крім того, 0,10 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,22 млн грн — від реалізації активів групи «цінні папери/корпоративні права», 0,07 млн грн — від продажу інших активів.