Китай зацікавився виробництвом біогазу в Україні

Україна і Китай ініціювали створення робочої групи, яка буде вивчати можливість реалізації спільного проекту з виробництва біогазу, передає НВ-Бізнес.

Про це повідомили у прес-службі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

"Спільно із китайськими компаніями ініційовано створення спільної робочої групи з відновлюваної енергетики. У рамках робочої групи вже опрацьовуються питання обміну досвідом щодо стимулювання впровадження "зелених" проектів, а також можливостей розробки та реалізації спільного пілотного проекту з виробництва біогазу", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що меморандум про співпрацю України і Китаю в галузі енергоефективності та "зеленої" енергетики було підписано у грудні 2017 року, між Держенергоефективності та Національною енергетичною адміністрацією КНР.