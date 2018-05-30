"Укрзалізниця" планує інвестувати понад 26 млрд грн у свій розвиток

За словами .Є.Кравцова, "Укрзалізниця" готова запропонувати інвесторам конкретні програми, зокрема, інвестиції в тяговий рухомий склад, вантажні вагони, термінальні і вагонні комплекси

ПАТ "Укрзалізниця" має намір інвестувати понад 26 млрд грн у 2018 році і хоче залучити ще $2 млрд приватних інвестицій, зазначається в повідомленні ПАТ, пише Інтерфакс-Україна.

"У цьому році в "Укрзалізниці" заплановані безпрецедентні інвестиції в розвиток галузі — понад 26 млрд грн. Але цього не достатньо, зараз ми маємо надолужувати все, що не було зроблено вчасно, тому реальна потреба в інвестиціях становить ще близько $2 млрд. І тому необхідно визначити інструменти для залучення приватного капіталу за всіма необхідними напрямами. Тому ми розпочинаємо системну роботу з напрацювання механізмів залучення приватних інвестицій", — процитовано в повідомленні в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцов.

За словами .Є.Кравцова, "Укрзалізниця" готова запропонувати інвесторам конкретні програми, зокрема, інвестиції в тяговий рухомий склад, вантажні вагони, термінальні і вагонні комплекси.

Це основні великі напрями, співробітництво з яким може принести великому бізнесу прибуток, а "Укрзалізниці" — оновлення основних фондів, вважають у ПАТ.

В.о. голови правління компанії також зазначив, що пріоритет інвестиційної політики, "Укрзалізниці" — інвестиції у рухомий склад, локомотиви, пасажирські та вантажні вагони.

"Ми почали працювати з оновлення парку тепловозів, електровозів. Також у цьому році поповнимо парк вантажних вагонів на 7 тис. одиниць, що є рекордним показником за останні вісім років. Зокрема, вже побудовано більше тисячі вагонів на власних підприємствах. До кінця року буде побудовано більше 3,5 тис. вантажних вагонів", — наголошується в повідомленні.

Ще 3,5 тис. вантажних вагонів ПАТ планує придбати коштом ЄБРР, а ще 60 пасажирських вагонів і дві секції електропоїздів — за власні кошти. Також заплановано модернізувати 226 пасажирських вагонів і 100 секцій електропоїздів.

Як повідомлялося, загалом у цьому році "Укрзалізниця" має намір реконструювати 307,5 км шляхів, капітально відремонтувати 237,8 км шляхів, відремонтувати середнім ремонтом — 870 км і провести капітально-оздоровчий ремонт 520 км колії. Також будуть замінені на нові більш 340 комплектів стрілочних переводів.