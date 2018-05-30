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Точка зору бізнесу

Среда, 30 мая 2018 15:19

В 2017 році Україна збільшила товарообіг з Нідерландами на 69%

В 2017 році Україна збільшила товарообіг з Нідерландами на 69%

За минулий рік товарообіг між країнами збільшився до 1,5 мільярда доларів

Товарообіг між Україною та Нідерландами 2017 року зріс на 69% — до 1,5 мільярда доларів, а в I кварталі 2018 року — на 21%, до 324 тисяч доларів, інформує УНІАН

Як повідомляє Мінагропрод, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк обговорив результати торговельно-економічного співробітництва та потенціал двосторонніх відносин у сільському господарстві під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерланди в Україні Едуардом Хуксом. 

"У 2017 році товарообіг між нашими країнами становить майже 1,5 мільярда доларів, з яких український експорт — 1,28 мільярда доларів. Порівняно з 2016 роком, поставки аграрної продукції до Нідерландів збільшилися на 80%. Серед перспективних та стратегічно важливих напрямів співпраці на найближчий період — розвиток органічного виробництва", — зазначив Мартинюк. 

 

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