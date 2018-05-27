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Воскресенье, 27 мая 2018 18:45

НБУ остаточно заблокував WebMoney

НБУ остаточно заблокував WebMoney

Відповідне рішення прийнято у зв’язку із застосуванням персональних санкцій до платіжної організації внутрішньодержавної системи розрахунків “WebMoney.UA”

Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків “WebMoney.UA”, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.

Відповідне рішення прийнято у зв’язку із застосуванням персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) до платіжної організації внутрішньодержавної системи розрахунків “WebMoney.UA” (Дочірнього підприємства “Фінансова компанія “ЕлМІ”) згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 “Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеним в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018.

Окрім скасування реєстрації “WebMoney.UA”, з огляду на застосовані РНБО санкції Національний банк України також ухвалив рішення про:

1) відкликання (анулювання) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, виданої ДП “ФУ “ВМ-Фактор”;

2) скасування реєстрації ДП “ФУ “ВМ-Фактор” як учасника платіжних систем;

3) скасування реєстрації учасників внутрішньодержавної системи розрахунків “WebMoney.UA”;

4) скасування реєстрації ТОВ “Пеймастер” як оператора послуг платіжної інфраструктури.

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