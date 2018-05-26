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LIM-2018
Суббота, 26 мая 2018 19:22

Українські підприємства отримали 133 мільярдів гривень прибутку

Українські підприємства отримали 133 мільярдів гривень прибутку

За перший квартал 2018 року великі і середні підприємства збільшили прибуток на 29,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Великі і середні підприємства України в січні-березні 2018 року одержали 132,875 млрд грн прибутку до оподаткування, що на 29,5% перевищує показник за аналогічний період 2017 року в розмірі 102,615 млрд грн, інформує УНІАН

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, результат прибуткових підприємств зріс на 13% — до 177,491 млрд грн, результат збиткових — скоротився на 18%, до мінус 44,617 млрд грн. 

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств скоротилася до 31,4% з 36,1% роком раніше. 

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини Донецької і Луганської областей. 

 

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