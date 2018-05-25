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Пятница, 25 мая 2018 17:29

Порошенко підтримав скасування мораторію на продаж сільгоспземлі

Порошенко підтримав скасування мораторію на продаж сільгоспземлі

Президент наголосив, що докладатиме максимуму зусиль, у тому числі й з точки зору комунікативної стратегії щодо земельної реформи

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення гальмує розвиток аграрного ринку, стримує прихід інвесторів і позбавляє громадян можливості реалізувати свої конституційні права, пише Укрінформ.

Про це Президент Петро Порошенко заявив на засіданні Національної інвестиційної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На жаль, не все нам вдається. Я не можу сказати про успіхи у сфері земельного законодавства. Чинний мораторій на продаж земель стримує ваші інвестиції, гальмує розвиток аграрного ринку, позбавляє значну кількість громадян України можливості реалізувати своє конституційне право розпоряджатися своєю земельною власністю”, — сказав глава держави.

Він також зазначив, що є рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що абсолютна заборона на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення є “брутальним порушенням” Європейської конвенції з прав людини, але додав, що це рішення “не протверезило наших популістів”.

Президент розповів, що у питанні земельної реформи “твердо стоїть на позиціях української Конституції та європейського права”, але поки що перебуває “в цьому питанні у політичній меншості”.

Водночас він наголосив, що докладатиме максимуму зусиль, у тому числі й з точки зору комунікативної стратегії щодо земельної реформи.

“Для вирішення такого роду проблем демократія потребує часу і сили, але — сили переконання. І, звичайно, роботи з громадською думкою, з суспільством, фермерами, сільським населенням”, — підкреслив Президент.

Глава держави додав, що у питанні мораторію на продаж землі має перемогти “здоровий економічний глузд”.

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