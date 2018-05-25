Кубів: Україна досягне докризовий стан економіки у 2021 році

За словами Степана Кубіва, уряд розуміє, що 3-4% зростання не здатне забезпечити Україні економічний прорив

За оцінками Кабінету міністрів при зростанні валового внутрішнього продукту на рівні 3-4% Україна вийде на докризовий рівень стану економіки у 2021 році. Про це сьогодні сказав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів на засіданні Національної інвестиційної ради у Києві, передає УНН.

"Уряд розуміє, що 3-4% зростання не здатне забезпечити Україні економічний прорив та наблизити нас до світових лідерів. Зберігаючи такий темп росту ми лише у 2021 році відновимо докризовий стан економіки", — наголосив він.

Кубів зазначив, що для відчутного результату зростання ВВП має бути на рівні 5-7%.