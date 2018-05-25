Україна за допомогою криптовалют заробила 200 млн доларів

За експертними оцінками, розмір сегменту майнінгу криптовалют в Україні перевищує $100 млн в рік

Україна входить в топ-10 країн світу за кількістю користувачів криптовалют, а щоденні обсяги торгів ними з використанням гривні досягають еквівалента в $1,9 млн, повідомляє НВ-Бізнес.

За 2017-2018 роки компанії з українським походженням створили 25 власних криптовалют, а обсяг залучених через ICO (Initial coin offering — первинне розміщення токенів криптовалют) коштів склав в еквіваленті понад $99 млн. Крім того, за експертними оцінками, розмір сегменту майнінгу (видобутку) криптовалют в Україні перевищує $100 млн в рік.

Такі висновки представив Офіс ефективного регулювання (BRDO) за результатами круглого столу Регулювання ринку криптовалюта в Україні.

Учасниками даного ринку в нашій країні є криптовалютні біржі, онлайн і оффлайн обмінники, майнери і компанії-емітенти власних криптовалют (токенів).

Втім, зазначають експерти, правовий статус криптовалют, операцій з ними та оподаткування в Україні досі не визначений. Як результат, компанії, що ведуть діяльність у цій сфері, не реєструються офіційно, а непередбачуваність дій контрагентів і органів влади у відносинах з учасниками ринку криптовалют породжує ряд перешкод для їх діяльності.

Це, зокрема, проблеми з банківським обслуговуванням, ризики визнання відповідної діяльності незаконню, невизнання смарт-контрактів тощо.

Крім того, зараз в Україні відсутнє не тільки спеціальне регулювання відносин на ринку криптовалют, а й самі норми, які визначали б поняття "криптовалюта", "віртуальні валюти", "цифрові грошові знаки". Не встановлено жодних окремих вимог до операцій з криптовалютами, а також не визначені окремі дозвільні процедури на ринку.

Відповідно до чинного цивільного та господарського законодавства, криптовалюта є майном, до податкового — товаром (нематеріальним активом). При цьому, на криптовалюти виникає право власності, і вони можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої.

Однак, ще в 2014 році Нацбанк України відніс Bitcoin і інші криптовалюти за аналогією до грошового сурогату. Це фактично заборонило використання криптовалют в Україні для розрахунків. Однак, в кінці 2017 року НБУ переглянув свій підхід до визначення криптовалют, а відповідне визначення втратило свою актуальність в березні 2018 року. Проте, усталена практика сприйняття ринку стримує його розвиток.