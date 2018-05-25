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Пятница, 25 мая 2018 14:52

ЄБРР бажає і надалі співпрацювати з Україною — Чакрабарті

ЄБРР бажає і надалі співпрацювати з Україною — Чакрабарті

За роки співпраці банком було інвестовано в Україну 12 мільярдів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вже інвестував в Україну 12 млрд євро і готовий й надалі співпрацювати з нашою країною. Про це заявив президент ЄБРР Сума Чакрабарті на засіданні Національної інвестиційної ради при Президентові України, повідомляє Укрінформ

"ЄБРР вірить в Україну. Ми інвестували найбільше коштів у вашу країну — 12 млрд євро, більшість інвестицій зроблені в останні роки", — сказав президент ЄБРР. 

Серед викликів, які потрібно подолати Україні, він назвав низьку продуктивність праці та відплив кадрів.

"У нас в Україні працюють понад 100 співробітників. Ми готові і надалі співпрацювати та інвестувати за багатьма напрямками, зокрема інвестуватимемо у приватний та муніципальний сектори. Вірю в Україну. Чим більше буде інвестицій, тим кращим буде життя громадян", — сказав Чакрабарті. 

Він закликав інвесторів до довгострокового партнерства з Україною.

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