Курс украинской криптовалюты Karbo за неделю вырос на 43%

Украинская криптовалюта Karbo показала за последние 7 дней рост относительно Биткоина 43%, и 28% относительно доллара.

На фоне активного курсового роста майнеры к концу 22-го мая распродали все накопившееся остатки Karbo, что к середине вчерашнего торгового дня привело к существенному перевесу спроса над предложением. Дневной объем торгов взлетел на новом спросе с 10-15 тыс. долл. до 70-75 тыс. долл. лишь по регистрируемым на биржах сделкам.

Для покупки Karbo в объемах хотя бы 1000+ трейдеры были вынуждены поднимать цены по своим заявкам на 20-25% выше рынка — до 1,2 BTC за 10000 Karbo. Заявки на продажу, выставляемые на бирже Cryptopia алгоритмами, что были на 10% выше средневзвешенного курса — к концу дня были почти полностью выкуплены.



Поскольку протокол Karbo предусматривает фиксированный объем майнинга, — текущее превышение спроса над предложением по листингу заявок было более чем в три раза.

Относительно дальнейшего движения рынка мнения рынка разделились. Как отмечают опрошенные нами брокеры, — на криптовалютные биржи перед выходными были заведены крупные суммы, фонды готовятся к восстановлению крипторынка и инвестируют в наиболее девальвировавшие альткоины в надежде на их 40-50% восстановительный рост в течение ближайшего месяца.



Другие продолжают осторожную скупку Karbo, ожидая очередного «рывка» курса во вторник.

Это же подтверждает и аномальный разрыв в ценах заявок между покупателями и продавцами. состоянием на сегодняшний день купить объем в 1000 + Karbo возможно исключительно по курсу выше 1,1 BTC за 10 000 Karbo. В то же время, средняя цена заявок на покупку не превышает 0,8-0,85 BTC за 10 000 Karbo.

То есть все покажет «оживление» рынка во вторник: если курс полетит вверх, продавцы быстро поснимают свои заявки на продажу и будут «сидеть» в Karbo дальше. Если вниз — те, кто не завершил свою большую закупку смогут это сделать по 0,8-0,85 ВТС за 10 000 Karbo», — считает трейдер Тарас Середа.

Подъем Karbo начался после выхода новости о том, что она вошла в мировые ТОП-10 полностью защищенных анонимных криптовалют по капитализации.

Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 25 мая 4 068 079 USD или 547 BTC.

Karbo — криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции.

Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,90 USD/KRB или в 120 раз. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.





