ДФС: Податки на нерухомість від громадян України сягли 82,8 млн гривень

Фізичним особам – власникам об’єктів нерухомості сформовано близько 678 тис. податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Станом на 1 травня 2018 року українці сплатили на 57,6 млн грн більше податку на нерухомість, ніж за аналогічний період минулого року (25,2 млн грн), передає Мінфін.

Про це йдеться у повідомленні ДФС.

«Фізичним особам – власникам об’єктів нерухомості сформовано близько 678 тис. податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. До сплати визначено податку на загальну суму понад 585 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Податок на нерухомість платники сплачують за 2017 рік за ставками та з використанням пільг, які були законодавчо визначені у цей період.

Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад.

При цьому пільгові розміри майна, на які не застосовується ставка податку, складають:

— для квартири/квартир незалежно від їх кількості — 60 кв. метрів;

— для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — 120 кв. метрів;

— для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — 180 кв. метрів.