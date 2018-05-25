Україна планує виставити під приватизацію 25 великих держпідприємств

План приватизації на поточний рік передбачає виставлення на продаж 25 великих державних підприємств, нагадав перший віце-прем'єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, пише Інтерфакс-Україна.

"У 2018 року ми запропонуємо до продажу 25 великих підприємств", — сказав він на засіданні Національної інвестиційної ради в Києві у п'ятницю.

"Наша мета — залучити стратегічних інвесторів, які зможуть модернізувати виробництво на великих промислових підприємствах і залучити їх у світовий ланцюг доданої вартості", — додав С.Кубів.