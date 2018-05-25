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LIM-2018
Пятница, 25 мая 2018 11:49

Більшість американських компаній в Україні розраховують на розширення

Більшість американських компаній в Україні розраховують на розширення

За словами Петра Порошенка,  64% кампаній, які працюють в Україні, розширяли бізнес, а цього року на зростання розраховують уже 83% представлених в Україні американських компаній

У 2018 році 83% представлених в Україні американських компаній розраховують на зростання. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час першого засідання Національної інвестиційної ради у Києві, передає УНН.

"Я хочу навести зараз оцінку тих іноземних інвесторів, які давно вже тут. Під час щорічного прийняття компаній-членів американської Торгівельної палати, хотів би подякувати за це президенту Торгівельної палати, в Україні було проведене інтерактивне голосування. Це було в перші дні лютого, і виявилось, що минулого року бізнеси розширювались у 64% компаній", — сказав Президент.

За словами Порошенка, 64% кампаній, які працюють в Україні, не просто обіцяли, думали, а розширяли бізнес.

"Поточного, 2018 року, на зростання розраховують уже 83% представлених в Україні американських компаній", — наголосив він.

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