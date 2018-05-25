Більшість криптовалют зупинили падіння

Незважаючи на зростання цін на більшість криптовалют, Bitcoin подешевшав до 7,6 тис. доларів

4 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дорожчають у п'ятницю. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Ethereum подорожчав на 0,97% до 612 доларів, Ripple — на 2,12% до 0,633 доларів, Bitcoin Саѕһ — на 2,07% до 1,1 тис. доларів і EOS — на 10,42% до 12 доларів

При цьому Bitcoin подешевшав на 1,13% до 7,6 тис. доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 130 млрд доларів, Ethereum — 60,9 млрд, Ripple — 24,8 млрд, Bitcoin Саѕһ — 18,1 млрд, EOS — 10,9 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу становив: Bitcoin — 5,8 млрд доларів, Ethereum — 2,7 млрд, Ripple — 0,4 млрд, Bitcoin Саѕһ — 0,7 млрд, EOS — 2,1 млрд доларів.