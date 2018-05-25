Світові марки нафти продовжують дешевшати

Через можливе пом'якшення умов угоди ОПЕК+ нафта втрачає в ціні, Brent опустилась до 78,60 доларів за барель

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, інвестори реагують на заяви міністрів енергетики Саудівської Аравії і Росії про можливе пом'якшення умов угоди про обмеження видобутку цієї сировини, пише Укрінформ.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля липневої нафти Brent склала $ 78,60 (-0,24%). Барель липневої нафти WTI торгувався по $ 70,59 (-0,17%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 78,79 і $ 70,71 відповідно.

Спред між європейським і північноамериканським еталонами досяг $ 8/бар., що робить привабливими експортно-імпортні операції з WTI.

«Ціни на нафту зараз трохи дрейфують», — сказав Грег МакКенна, головний ринковий стратег ф'ючерсної брокерської фірми AxiTrader. Це пов'язано з тим, що ОПЕК і Росія «просуваються до прийняття рішення про збільшення нафтовидобутку на червневій зустрічі у Відні», — вважає експерт.

Раніше в п'ятницю в інтерв'ю агентству Блумберг міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що умови угоди по скороченню видобутку нафти можуть бути пом'якшені, проте рішення ще не прийнято. Міністр енергетики РФ Олександр Новак також підтвердив, що країни ОПЕК+ обговорять пом'якшення умов в червні.

За словами аль-Фаліха, Саудівська Аравія і Росія планують провести ще принаймні дві зустрічі до переговорів у червні у Відні. Він також зазначив, що країни поділяють спільне занепокоєння країн-споживачів сировини і їх побоювання з приводу можливих перебоїв в поставках.

На думку головного стратега Axi Trader Грега МакКенна (Greg McKenna), яку наводить агентство Рейтер, зараз динаміка цін на нафту визначається тим фактом, що ОПЕК і Росія наближаються до того, щоб на червневій зустрічі вирішити наростити видобуток нафти.

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 78,48 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 78,82 долара за барель, що на 3 центи вище за рівень закриття торгів ($ 78,79).