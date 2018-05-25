«Національна вугільна компанія» має запрацювати через 2-3 місяці

В Міненерго розповіли, коли запрацює компанія, яка об'єднає всі держшахти

Держпідприємство «Національна вугільна компанія», що об'єднає всі державні вугільні шахти і яке покликане поліпшити їх фінансовий стан, повною мірою запрацює за 2-3 місяці, передає УНІАН.

Про це в парламенті повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун.

«На сьогодні створена «Національна вугільна компанія», яка має впродовж 2-3 місяців почати повноцінну роботу, тобто активізувати управління галуззю та істотно поліпшити фінансовий стан підприємств», — сказав він.