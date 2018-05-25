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Пятница, 25 мая 2018 09:32

«Національна вугільна компанія» має запрацювати через 2-3 місяці

«Національна вугільна компанія» має запрацювати через 2-3 місяці

В Міненерго розповіли, коли запрацює компанія, яка об'єднає всі держшахти 

Держпідприємство «Національна вугільна компанія», що об'єднає всі державні вугільні шахти і яке покликане поліпшити їх фінансовий стан, повною мірою запрацює за 2-3 місяці, передає УНІАН

Про це в парламенті повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун. 

«На сьогодні створена «Національна вугільна компанія», яка має впродовж 2-3 місяців почати повноцінну роботу, тобто активізувати управління галуззю та істотно поліпшити фінансовий стан підприємств», — сказав він. 

 

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