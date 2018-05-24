ДПЗКУ збільшив експорт зернових і олійних майже на 30%

ДПЗКУ активізувала торгівлю зі своїм стратегічним партнером — Китайською національною корпорацією ССЕС — і в рамках проекту відвантажила на його адресу майже 484 тис тонн кукурудзи

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація" (ДПЗКУ) за січень-квітень 2018 року збільшила експорт зернових і олійних культур майже на 30% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Про це повідомляє Економічна правда посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що ДПЗКУ активізувала торгівлю зі своїм стратегічним партнером — Китайською національною корпорацією ССЕС — і в рамках двостороннього зернового проекту відвантажила на його адресу майже 484 тис тонн кукурудзи. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг експорту зріс майже в 3,2 рази.

Також держкорпорація освоїла нові ринки Індонезії, Ємену та Мозамбіку.

Держкорпорація в 2012 році домовився з Експортно-імпортним банком Китаю про надання кредиту 1,5 млрд доларів, який планувалося використовувати на закупівлі зерна для їх експорту за торговельними угодами з КНР. Оператором з китайської сторони за даним контрактом, розрахованим на 15 років, виступила Китайська національна корпорація машинної індустрії та генеральних підрядів (ССЕС).

Очікуваний загальний обсяг поставок зернових з України в рамках контракту, за інформацією Мінагропроду, становитиме 80 млн тонн (перший рік поставок за кредитним договором — 4 млн тонн, другий рік — 4,5 тонн, з третього року по 15-й — мінімум 5,17 млн ​​тонн).

Передбачалося, що в подальшому китайська сторона виділить ще 1,5 млрд доларів на проекти зрошення і розвитку зернової логістики.