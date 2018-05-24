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LIM-2018
Четверг, 24 мая 2018 15:29

НБУ прогнозу зростання інфляції на кінець травня до 12%

НБУ прогнозу зростання інфляції на кінець травня до 12%

У квітні 2018 року споживча інфляція в Україні сягнула 13,1% відповідно до аналогічного періоду минулого року

Споживча інфляція на кінець травня становитиме більше 12% у річному вимірі. Про це сьогодні сказав на прес-конференції заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, передає УНН.

“У річному вимірі, десь падіння буде достатньо значним, — нижче 12%. Тобто, у місячних параметрах це означає, що близько нуля. Але це, знову ж таки, високочастотні дані, не зважаючи на достатньо значний прогрес, який НБУ зробив останній час щодо веб-скрепінгу. Все ж таки можуть бути коливання, особливо в періоди, коли на ринок виходить пропозиція сезонних овочів та фруктів”, — сказав він.

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