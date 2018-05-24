РНБО вніс платіжну систему WebMoney до санкційного списку

Указом передбачено блокування активів, забороняється видача дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Україна застосувала санкції терміном на три роки до електронної платіжної системи WebMoney (товариство з обмеженою відповідальністю «Вебмані.Ру»), інформує УНІАН.

Про це йдеться в опублікованому Додатку до Указу президента України №126 / 2018 від 14 травня 2018 року про виконання рішення РНБО «Про накладення та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Указом передбачено блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Також забороняється видача дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, припиняється видача дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмежується видача готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; забороняється здійснення Національним банком реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави.

Інтернет-провайдерам забороняється надання послуг з доступу до доменів, пов'язаних з платіжною системою.