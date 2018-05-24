Українська криптовалюта Karbo подорожчала на 15%

За вчорашній торговий день Karbo виріс щодо біткоїну на 24,7% з 0,7093 до 0,8845 BTC за 10000 Karbo, і долара — на 15,1% з 0,585 до 0,673 USD/KRB. Учасники ринку відзначають, що 6-денний відновлювальний тренд сьогодні посилився: Karbo щодо долара виріс на 39,8%. У лістингу найбільш авторитетного джерела Coinmarketcap Karbo увійшов в топ-15 криптовалют у світі за курсовим приростом за день, інформує НВ-Бізнес.

З огляду на тривалу рецесію на криптовалютному ринку і падіння капіталізації ринку віртуальних валют в цілому на 14,1%, Karbo виріс за тиждень на 24,6% проти долара США і на 31,2% проти біткоїну.

На тлі активного курсового зростання майнери до кінця 22-го травня розпродали всі накопичені залишки Karbo, що до середини вчорашнього торговельного дня призвело до істотної переваги попиту над пропозицією. Для покупки Karbo в обсягах хоча б 1000+ трейдери були змушені піднімати ціни за своїми заявками на 20-25% вище за ринок — до 1,2 BTC за 10000 Karbo. Заявки на продаж, які виставляються на біржі Cryptopia алгоритмами, що були на 10% вище середньозваженого курсу — до кінця дня були майже повністю викуплені.

Оскільки протокол Karbo передбачає фіксований обсяг майнінгу, — поточне перевищення попиту над пропозицією з лістингу заявок було більш ніж утричі. І більшість опитаних нами дилерів сходяться в прогнозі щодо того, що Karbo може показати 1,2-1,3 BTC за 10000 Karbo замість 0,7 BTC, як вони відзначали вчора, можливо, ще до кінця цього тижня.

Обсяг торгів на 23 травня зріс на 86,1% за день і склав 66 457 USD (1,8% від капіталізації), що учасники ринку пов'язують з виходом на ринок масового роздрібного попиту, що прямо підтверджується зростанням питомої ваги в загальному обсязі торгів BTC Trade UA — єдиної біржі, яка дає пряме котирування гривні проти Karbo, і де криптовалюта можна купити з будь-якої кредитної картки українського банку.

Таким чином, середні обсяги торгів за Karbo за останні 7 і 30 днів складають 24 662 USD (+ 169%) і 20 761 USD (+ 220%) відповідно.

Криптотрейдер Тарас Середа зазначає: "На ринку зараз потужний рух ведмедів. Ми чекаємо корекції біткоіни до 7200-7300 USD до кінця тижня, решта альткоіни просядуть ще сильніше. У той же час, за моєю інформацією в Україну прийшла перша велика партія Айсік для Майнінг CryptoNote і Karbo — одна з найбільш привабливих валют для Майнінг на сьогоднішній день. Фактично, в Karbo увійшли серйозні гроші і можуть чекати поки Karbo не підтримав спочатку до 2, а можливо навіть 5 USD/KRB. Ви це могли помітити по двократного зростання хешрейта, який розігнали нові ферми ".