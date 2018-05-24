Нафта дешевшає

Через дані про збільшення запасів нафти від Міненерго США, нафта втратила в ціні

Ціни на нафту в четвер знижуються, інвестори відіграють статистику від Міненерго США про те, що запаси в країні за минулий тиждень значно зросли, тоді як аналітики чекали на зниження показника, повідомляє Укрінформ.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,48%, до 79,42 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 0,4%, до 71,55 долара за барель.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні, крім стратегічного резерву, за тиждень по 18 травня несподівано підскочили на 5,8 мільйона барелів, до 438,1 мільйона барелів. Аналітики чекали на зниження запасів на 1,57 мільйона барелів. При цьому зріс і видобуток нафти в країні за звітний період — на 2 тисячі барелів на добу — до 10,725 мільйона барелів на добу.

"Зазвичай зростання (запасів нафти — ред.) у цю пору року не спостерігається. Разом з вихідним на честь Дня поминання і перед літнім сезоном автопоїздок ми чекали на зниження (показника — ред.). А отримати зростання, ще й настільки велике, було дивно", — цитує агентство Рейтер думку керуючого співробітника Tyche Capital Advisors Тарика Захира (Tariq Zahir). День поминання святкується в США 28 травня, у понеділок, біржі країни будуть закриті цього дня.

нвестори продовжують реагувати на новини щодо угоди ОПЕК. У вівторок агентство Рейтер повідомило із посиланням на джерела в ОПЕК і нафтовій промисловості, що організація на зустрічі в червні може прийняти рішення про збільшення нафтовидобутку у зв'язку з ризиками навколо Ірану і Венесуели.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 79,43 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 79,73 долара за барель, що на 7 центів нижче рівня закриття торгів ($79,80).