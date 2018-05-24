Українські аграрії еспортували майже 36 мільйонів тонн зерна

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 — червень 2018) станом на 23 травня експортували 35,9 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, інформує УНІАН.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 15,9 млн тонн, ячменю — 4,1 млн тонн, жита — 35 тис. тонн, кукурудзи — 15,6 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 393,5 тис. тонн борошна, з яких 392 тис. тонн становить пшеничне борошно і 1,5 тис. тонн — інші види цього продукту.