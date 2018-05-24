В квітні українське промвиробництво зросло до 3% — Держстат

В порівнянні з аналогічним місяцем минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 3 відсотки

Промислове виробництво в Україні в квітні 2018 року зросло на 3% порівняно з квітнем 2017 року, тоді як у березні показник становив 1%, у лютому — 1,9%, а в січні — 3,6%, повідомила державна служба статистики (Держстат) у середу, пише Інтерфакс-Україна.

Відомство уточнює, що з корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в квітні-2018 до квітня-2017 зросло на ті ж 3%, тоді як у березні-2018 до березня-2017 — на 1,6%.

Держстат вказує, що до попереднього місяця в квітні цього року промислове виробництво зменшилось на 5%, а з урахуванням сезонного фактора — на 0,6%.

За підсумками чотирьох місяці цього року зростання промвиробництва до аналогічного періоду минулого року прискорилося до 2,6% з 2,4% за підсумками трьох місяців, зокрема у добувній промисловості — з 2,3% до 3,1%, у постачанні електроенергії, газу та пару — з 2,1% до 3,6%. Однак у переробній промисловості зафіксовано його уповільнення з 2,5% до 2,2%.

Держстат уточнює, що в квітні-2018 до квітня-2017 переробна промисловість збільшила виробництво на 0,8%, добувна промисловість — на 5,6%, тоді як в постачанні електроенергії, газу та пара виробництво зросло на 8,6%.

Як повідомлялося, промвиробництво в Україні в 2017 році скоротилося на 0,1% після зростання на 2,4% в 2016 році. Цьому передувало чотири роки спаду: в 2015 році промвиробництво скоротилося на 13%, в 2014 році — на 10,1%, у 2013 році — на 4,3%, у 2012 році — на 0,7%.