ЄС наголошує на необхідності підписання багатосторонньої конвенції MLI

Європейський союз може запровадити економічні санкції проти України в разі непідписання багатосторонньої конвенції MLI про усунення подвійного оподаткування, пишуть Фінанси.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду.

“Ми повинні до 28 червня підписати багатосторонню конвенцію про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, це так званий MLI. Відповідне рішення було ухвалено Кабінетом Міністрів ще в грудні минулого року”, — заявив Данилюк.

“Я все ще чекаю повноважень, які дадуть мені можливість це підписати. Це останній шанс для України приєднатися до цієї угоди. Його ще треба буде ратифікувати. Цей процес має бути завершений до кінця року. Якщо це не буде зроблено — буде існувати ризик застосування економічних санкцій проти України з боку Європейського союзу”, — сказав він.

Голова Мінфіну закликав надати йому повноваження для підписання конвенції.

“Всі ми підтримуємо інвестклімат. Тому відповідні повноваження повинні бути надані мені для підписання цієї угоди. Ми повинні почати відповідні процедури”, — додав Данилюк.

Раніше Міністерство фінансів зазначало, що Україна може потрапити в офшорний список країн Європейського союзу, якщо не ратифікує угоду MLI до 2019 року.

Ця угода є частиною Плану дій BEPS (Base erosion and Profit Shifting) щодо протидії розмиванню бази і виведенню прибутку з-під оподаткування. Ця угода є кроком 15 BEPS Плану дій BEPS.

Підписавши і ратифікувавши багатосторонню конвенцію, Україна одночасно також виконує кроки 6 і 14 плану BEPS, що входять у мінімальний стандарт плану BEPS.