Уряд хоче збільшити інвестиційну привабливість країни запровадженням вільного ринку землі

В Адміністрації Президента України переконані, що запровадження вільного ринку землі значно підвищить привабливість країни й допоможе наростити інвестиції. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, передає УНН.

"Ми вважаємо, що вільний ринок землі значно підвищить економічну привабливість України і залучення інвестицій. Але в той же момент ми повинні розуміти, що є суспільна думка. І ми повинні, в першу чергу, працювати з суспільним розумінням цього питання", — зазначив він.

За словами Шимківа, питання запровадження ринку землі дуже спотворене в українському інформаційному просторі.