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Среда, 23 мая 2018 16:26

Уряд хоче збільшити інвестиційну привабливість країни запровадженням вільного ринку землі

Уряд хоче збільшити інвестиційну привабливість країни запровадженням вільного ринку землі

Дмитро Шимків розповів про плани введення вільного ринку землі для покращення економічної привабливості України 

В Адміністрації Президента України переконані, що запровадження вільного ринку землі значно підвищить привабливість країни й допоможе наростити інвестиції. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, передає УНН.

"Ми вважаємо, що вільний ринок землі значно підвищить економічну привабливість України і залучення інвестицій. Але в той же момент ми повинні розуміти, що є суспільна думка. І ми повинні, в першу чергу, працювати з суспільним розумінням цього питання", — зазначив він.

За словами Шимківа, питання запровадження ринку землі дуже спотворене в українському інформаційному просторі.

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