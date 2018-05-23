Діяльність АМКУ оцінили в 2,6 млрд гривень, — Рахункова палата

Економічний ефект діяльності АМКУ за 2017 рік збільшився майже в 2 рази до 2,6 млрд гривень

Рахункова палата констатує, що економічний ефект діяльності Антимонопольного комітету (АМКУ) збільшився майже в 2 рази до 2,56 млрд гривень в 2017 році проти 1,4 млрд гривень в 2016 році, інформують Фінанси.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рахункової палати.

Рахункова палата проаналізувала звіт Антимонопольного комітету України за 2017 в частині, яка впливає на виконання державного бюджету, і констатувала, що економічний ефект діяльності АМКУзбільшився.

“Він становить 2,56 млрд гривень в 2017 році проти 1,4 млрд гривень в 2016 році, а кількість припинених порушень — 2435 проти 3071”, — зазначено в повідомленні.

Також наголошується, що в порівнянні з минулими роками робота АМКУ щодо накладення штрафів посилилася.

Так, дохідна частина державного бюджету в 2017 році збільшилася за рахунок сплати штрафів за порушення конкурентного законодавства на 340,6 млн гривень, що в 10 разів більше, ніж в 2016 році.

Щодо сприяння розвитку добросовісної конкуренції встановлено, що АМКУ протягом 2017 року обробив 1 456 проектів нормативно-правових актів, рішень інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, з них відмовлено в узгодженні 454 документів, надано зауважень і пропозицій до 190.

Рахункова палата зазначає, що державний бюджет на 2017 рік не виконано за доходами на 3,4 млрд гривень і видатками на 31 млрд гривень.