Сбербанк вчетверте намагатиметься продати українську дочку

Незважаючи на невдалі спроби продажу свого бізнесу в Україні, голова Сбербанку Герман Греф планує чергову спробу продати українську дочку

Сбербанк РФ робитиме четверту спробу продати український бізнес, повідомив голова банку Герман Греф, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна — це окрема історія, ми вже зробили три спроби продати банк. Зараз робитимемо ще й четверту спробу. Сподіватимемося, що цього разу вона буде успішною", — сказав Г.Греф в інтерв'ю телеканалу "Россия 24".

Минулого тижня Національний банк України (НБУ) оголосив, що наразі не бачить потенційних покупців "дочок" російських держбанків і вважає згортання діяльності єдиною можливістю для держбанків РФ піти з українського ринку.

У березні НБУ відмовив Паритетбанку (Білорусь) у придбанні 100% акцій Сбербанку (Київ).

Раніше інтерес до купівлі українського Сбербанку проявляв білоруський бізнесмен Віктор Прокопеня, який мав намір придбати Паритетбанк, що перебуває в держвласності, та через нього — українську "дочку" Сбербанку РФ.

Спочатку влада Білорусі схвалила продаж бізнесмену держбанку за $50 млн, проте пізніше підконтрольна В.Прокопені компанія VP Capital повідомила, що Паритетбанк залишається власністю його поточного власника — Республіки Білорусь.

Крім того, Сбербанк (РФ) мав домовленість про продаж українського активу іншій групі інвесторів, але угода не відбувся. НБУ в липні 2017 року відмовив бізнесмену Григорію Гусельникову та синові власника ПК "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїду в погодженні придбання істотної участі в українському Сбербанку.

Сбербанк (раніше — дочірній банк Сбербанку Росії, до цього — банк "НРБ") заснований у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.