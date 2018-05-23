В Україні збільшився обсяг роздрібної торгівля

За 4 місяці 2018 року обсяги роздрібної торгівлі збільшились на 7%, та досягли майже на 300 мільярдів гривень

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2018 року зріс на 7% порівняно з аналогічним періодом 2017 року (у порівнянних цінах) до 283,308 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України., інформує УНІАН

Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення.

Водночас, минулого року Держстат повідомляв, що за січень-квітень 2017 року обіг роздрібної торгівлі становив 226,7 млрд грн. Цей показник на 24,9% менше у порівнянні з даними за 2018 рік.

У відомстві пояснили, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є некоректним, оскільки в 2018 році враховано індекс цін, також минулий період може уточнюватися за даними квартального звіту.

Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Вінницькій (на 11,1%- до 7,63 млрд грн), Закарпатській (на 9,2%- до 6,656 млрд грн), Сумській (на 8,9%- до 5,755 млрд грн), Черкаській (на 8,8%- до 6,819 млрд грн) і Чернігівській (на 8,7%- до 5,587 млрд грн) областях.

Найменше зростання роздрібного товарообігу в січні-квітні 2018 року було зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях (на 3,3% — до 4,462 млрд грн і на 2,6% — до 5,085 млрд грн відповідно). При цьому зниження не зафіксовано в жодній області.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-квітні 2018 року становив 204,149 млрд грн, що на 7% більше показника за січень-квітень 2017 року.