Законопроект «О концессии» — коррупционный и написан под олигархов — депутаты

Последующее его рассмотрение потребует критических правок или документ будет провален, поскольку, концессию превращают в теневую приватизацию, — считает член комитета ВРУ по вопросам бюджета Виктор Пинзеник, пишет Экономсмические Известия.

«Когда происходит передача в управление госимущества — это приватизация прибыли. Для чего частнику покупать объект, тратить на него миллиарды, если его можно просто использовать 50 лет. Кроме того, проект позволяет получить землю без конкурса. Понравился кому-то участок, достаточно заключить соглашение и он у концессионера. Можно отбирать частную землю у людей и судиться разрешено только по сумме, но не по факту отнятия», — пояснил депутат.

По его словам, наиболее неприятным моментом является то, что любой стратегический высокорентабельный объект можно взять и пользоваться им, отдавая государству небольшую толику от доходов, которые ранее государство получало в полном объеме.

Член комитета ВРУ по вопросам противодействия коррупции Олег Осуховский считает, что правительственный законопроект «О концессии» пролоббирован крупными ФПГ, претендующими на ликвидные госпредприятия.

«Концессия в украинских реалиях себя не оправдывает, поскольку, в концессию госпредприятия хотят взять олигархи. И взять на 49 лет. Потом вложить какие-то небольшие деньги и за бесценок прибрать к рукам стратегические объекты. Это механизм скрытой приватизации для олигархов», — уверен Осуховский.

С ним полностью согласен член комитета ВРУ по вопросам бюджета Юрий Левченко. По его словам, правительственный законопроект «О концессии» — это попытка обойти все введенные ранее запреты по приватизации стратегических объектов.

«Этот законопроект коррупционный, поскольку создает механизм, при котором частник получает контроль над прибылью госпредприятия, а государству остаются проблемы, связанные с объектом. Частник может вытянуть все с предприятия за несколько лет, а потом государство будет принимать назад уже неликвид», — отметил нардеп.

Депутаты считают, что стратегические объекты в принципе не стоит отдавать частникам. Однако, новый законопроект «О концессии» предполагает автоматическую передачу в концессию имущества, находящегося в пользовании частных компаний. Например, в порту «Южный» длительное время глубоководными причалами и землей и оборудованием порта де-факто пользуется компания «Портинвест», принадлежащая Ринату Ахметову. В случае принятия новых правил концессии, ликвидное госимущество порта приоритетно отойдет в концессию «Портинвест» на 49 лет. При этом, если грузовладелец и концессионер порта являются одним и тем же лицом, возникнет конфликт интересов с государством, поскольку, владелец груза заинтересован работать по минимальным тарифам на перегрузку, что минимизирует отчисления налогов в бюджет.

«Зачем вообще отдавать в концессию порты или другие прибыльные объекты? Это нонсенс. В концессию можно сдать убыточное предприятие, чтобы его реанимировать и запустить. А когда прибыльные объекты сдают в частное управление — это какая-то глупость», — уверен член комитета ВРУ по вопросам таможенной и налоговой политики Михаил Головко.

Член Комитета ВРУ по вопросам противодействия коррупции Егор Соболев обратил внимание на размытость механизмов определения концессионного платежа и методики отбора победителей.

«Если бы я возглавлял антикоррупционный Комитет, как раньше, мы бы признали документ коррупционным. Он позволяет воровать деньги налогоплательщиков тем, кто будет говорить: «я хороший концессионер, строил вам дорогу, но по ней никто не ездит — дайте мне компенсацию из бюджета», — пояснил Соболев.

Напомним, 3 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №8125 «О концессии». В законопроекте предусмотрены ряд скандальных норм, которые вызвали волну критики экспертов и депутатов. Речь идет о возможности для концессионера отчуждать полученное в концессию имущество, а также претендовать на компенсацию из госбюджета «недополученных» доходов.