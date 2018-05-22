Рада частково відновила відшкодування ПДВ при експорті ріпаку та сої

В законі вказано, що залишаються в силі норми, що передбачають скасування відшкодування ПДВ при експорті сої з 1 вересня 2018 року і ріпаку з 1 січня 2020 року до 2022 року щодо обох культур

Верховна Рада повернула відшкодування ПДВ при експорті ріпаку та сої для виробників цих культур, інформує Фінанси.

За ухвалення законопроекту №7403-д проголосували 249 депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, зареєстрованим в парламенті 4 квітня цього року, залишаються в силі норми, що передбачають скасування відшкодування ПДВ при експорті сої з 1 вересня 2018 року і ріпаку з 1 січня 2020 року до 2022 року щодо обох культур.

Але водночас, згідно з цим законом, дана норма не поширюється на операції експорту сільгосппідприємствами, які є виробниками сої та ріпаку на власних або орендованих землях, або землях, що перебувають у постійному користуванні.

Таким чином, норма про невідшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку тепер не буде стосуватися тих компаній, які експортують культури, вирощені ними ж.

21 грудня Рада відстрочила тимчасове введення норми, що передбачає скасування відшкодування ПДВ при експорті сої, до 1 вересня 2018 року і ріпаку — до 1 січня 2020 року.

21 член комітету Ради з питань аграрної політики та земельних відносин ініціював перегляд норми, яка передбачає скасування відшкодування ПДВ при експорті сої, ріпаку та соняшнику з 1 березня 2018 року.

Аграрні асоціації оцінювали прямі втрати для сільгоспвиробників в 10 млрд гривень на рік від таких заходів.

Відповідна поправка була внесена в законопроект №6776-д про зміни в Податковий кодекс, за який 7 грудня проголосували 252 депутати.