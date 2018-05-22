ФГВФО реалізував активи банків-банкрутів на суму 139,74 млн грн

Фонд протягом тижня продав активи 18 банків, із них на 47,23 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами

Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 18 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 139,74 млн грн, пише Мінфін.

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Згідно із повідомленням, із них на 47,23 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 92,50 млн грн – з реалізації основних засобів банків.

Зокрема протягом тижня, що минув:

— активи АКБ «Новий» реалізовано на загальну суму 56,94 млн грн;

— активи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» реалізовано на загальну суму 29,40 млн грн;

— відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами ПУАТ «Фідобанк» на суму 14,90 млн грн;

— активи ПАТ КБ «Євробанк» реалізовано на загальну суму 7,67 млн грн;

— активи ПАТ «ВіЕйБі Банк» реалізовано на загальну суму 7,25 млн грн;

— активи ПАТ «Златобанк» реалізовано на загальну суму 6,11 млн грн;

— активи АТ «Дельта Банк» реалізовано на загальну суму 6,03 млн грн;

— відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами ПАТ «Платинум Банк» на суму 4,41 млн грн;

— відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами ПАТ «Банк Форум» на суму 3,32 млн грн;

— активи ПАТ «КБ «Надра» реалізовано на загальну суму 0,97 млн грн.