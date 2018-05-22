Українцям спростять доступ до сільськогосподарських земель

Верховна Рада планує спростити доступ до земель сільськогосподарського призначення для громадян України. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 230 народних депутатів, передає УНН.
Зокрема, законопроектом передбачено:
- запровадження, поряд з традиційними земельними торгами, аукціонів, учасниками яких можуть бути виключно громадяни України, які є членами сімейних фермерських господарств, які на момент проведення аукціону мають в обробітку не більше 20 га землі;
- встановлення наступних вимог до лотів, які виставляються на земельні торги для створення та розвитку сімейних фермерських господарств: площа земельної ділянки не має перевищувати 5 га, строк оренди є фіксованим і визначається у 7 років (для багаторічних насаджень — 25 років, для меліорованих земель — 10 років);
- встановлення правила, за яким загальна площа земельних ділянок с/г призначення державної чи комунальної власності, право оренди на які виставляється на земельні торги для створення та розвитку сімейних фермерських господарств одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, не може становити менше 50% загальної площі земельних ділянок с/г призначення, прав власності та користування якими було набуто за результатами земельних торгів, організованих цим органом у попередньому календарному році;
- встановлення, що земельні ділянки, одержані в оренду на земельних торгах для створення та розвитку фермерського господарства, мають використовуватись лише для вирощування багаторічних насаджень, тваринництва, овочівництва, органічної продукції та зберігання і переробки вирощеної на ній продукції.