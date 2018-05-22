Українцям спростять доступ до сільськогосподарських земель

За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 230 народних депутатів

Верховна Рада планує спростити доступ до земель сільськогосподарського призначення для громадян України. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 230 народних депутатів, передає УНН.

Зокрема, законопроектом передбачено: