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LIM-2018
Вторник, 22 мая 2018 11:16

Миронівський збільшив чистий прибуток в 1,6 рази

Миронівський збільшив чистий прибуток в 1,6 рази

За перший квартал 2017 року МХП отримав 90 млн доларів чистого прибутку

За підсумками першого кварталу 2018 року найбільший в Україні виробник курятини — агрохолдинг Миронівський хлібопродукт (МХП) - отримав $90 млн чистого прибутку, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року, передає НВ-Бізнес.

Про це повідомила компанія на сайті Лондонської фондової біржі (LSE).

Виручка холдингу збільшилася на 10% — до $306 млн, експортна виручка склала $162 млн (53% від загальної виручки).

Операційний прибуток МХП скоротилася на 16% — до $62 млн, EBITDA — на 4%, до $89 млн, валовий — на 6%, до $81 млн в порівнянні з січнем-березнем минулого року.

Відзначається, що МХП в січні-березні 2018 року продав 135,3 тис. тонн курячого м'яса, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Експортні продажу агрохолдингу за цей період виросли в першому кварталі на 28% — до 63,1 тис. тонн, а обсяг продажів на внутрішньому ринку скоротився на 4% — до 72,2 тис. тонн.

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