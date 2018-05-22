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Вторник, 22 мая 2018 09:59

Порошенко підписав закон про спрощення ввозу до України імпортних авто

Порошенко підписав закон про спрощення ввозу до України імпортних авто

Закон передбачено скасування перевірки  сертифікату підтвердження відповідності транспортного засобу екологічним стандартам при ввезенні автомобіля до країни

Президент Петро Порошенко підписав закон про скасування перевірки відповідності транспортних засобів екологічним нормам при їх ввезенні до України, інформує УНІАН

Закон повернуто з підписом голови держави 21 травня. 

Згідно зі змінами, в ст. 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" слова "пропуск на митну територію України" замінено словами "митне оформлення". 

Це скасовує необхідність мати сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам, який потрібно було пред'являти при ввезенні автомобіля до країни і при держреєстрації. 

Однак, такий сертифікат все одно потрібно надати на внутрішній митниці при митному оформленні автомобіля. 

Закон був прийнятий з урахуванням внесеної головою комітету з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною поправки, якою від необхідності відповідати стандартам звільнені автомобілі швидкої медичної допомоги, спецавтомобілі та пересувні медклініки, що ввозяться до України в якості гуманітарної допомоги. 

 

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