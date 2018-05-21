Фонд гарантування продовжив ліквідацію Реал банку

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 17 травня 2018 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «Реал банк» строком на один рік з 21 травня 2018 року до 20 травня 2019 року включно, пише Мінфін.
Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора банку, Єрмаку Валерію строком на один рік з 21 травня 2018 року до 20 травня 2019 року включно.
Нагадаємо, 13 травня 2014 року НБУ вирішив ліквідувати Реал Банк через відсутність потенційних інвесторів, готових вивести банк з ринку.
За даними ЗМІ, Реал банк контролювався бізнесменом Сергієм Курченко.
3 березня 2014 року в Реал Банк ввели тимчасову адміністрацію.