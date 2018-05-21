Експорт волоських горіхів у 2017 році склав 101 млн доларів

Однак експорт волоських горіхів у натуральному вираженні, у порівнянні з 2016 роком, знизився з 40 тис. тонн до 31 тис. тонн

Експорт волоських горіхів з України в 2017 році склав 31 тис. тонн, або на $101 млн, повідомили в асоціації “Укрсадпром”, інформує Фінанси.

“Традиційно провідними експортними товарами стали волоські горіхи $101 млн і плоди в замороженому, вареному вигляді $61 млн. Чималі доходи підприємці отримали від поставок різних ягід — $11 млн, кісточкових плодів $10 млн, яблук і груш — $7 млн”, — уточнив глава “Укрсадпрому” Дмитро Крошка.

Водночас експорт волоських горіхів у натуральному вираженні, у порівнянні з 2016 роком, знизився з 40 тис. тонн до 31 тис. тонн, а експорт плодів заморожених, варених і сирих зберігся на рівні 42 тис. тонн.

Як пояснили в асоціації, збільшення доходів пояснюється зростанням експортних цін на горіхи, в першу чергу, чищені. Також істотно зріс експорт зерняткових — з 14 до 24 тис. тонн, за рахунок яблук, а також кісточкових плодів — з 2 до 12 тис. тонн, в основному, за рахунок черешень і слив.

Крім того, в даний час все більшої популярності в Україні набувають такі культури, як лохина, жимолость, а також органічне вирощування фруктів. Також промислові підприємства проводили закладку молодих насаджень смородини, ожини, чорноплідної горобини і фундуку.

“Ці культури незабаром займуть гідне місце в структурі виробництва і експорту, оскільки їх закладки пов’язані не з експериментом, а з попитом на них з боку нових партнерів”, — зазначає експерт.

В цілому, за даними “Укрсадпрому”, експорт плодово-ягідної продукції в 2017 році перевищив $195 млн, збільшившись майже на третину в порівнянні з 2016 роком.

“Основним досягненням в експорті для України стало створення позитивного торгового сальдо на традиційну для нас продукцію, а також майже дворазове збільшення середньої ціни реалізації. Основним вектором експорту української плодово-ягідної продукції стали країни ЄС”, — підкреслили в асоціації.