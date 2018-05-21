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Понедельник, 21 мая 2018 10:31

Ціни на нафту збільшуються

Ціни на нафту збільшуються

На тлі перемир'я торгової війни між США і Китаєм нафта світових марок продовжує дорожчати

Світові ціни на нафту в понеділок вранці зростають, інвестори відіграють повідомлення про ослаблення напруженості в торгових відносинах США і Китаю.  Про це повідомив Прайм, інформує УНІАН

Станом на 8:42 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,7%, до 79,06 долара за барель, липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,69%, до 71,86 долара за барель. 

Інвестори позитивно відреагували на повідомлення про успіхи при обговоренні проблем торговельних відносин США і Китаю. Міністр фінансів Штатів Стівен Мнучин в неділю підтвердив призупинення введення взаємних торгових мит і відзначив значний прогрес у переговорах з питань торгівлі. Крім того, за його словами, Китай зобов'язався знизити мита "на багато товарів". 

У Вашингтоні 17 і 18 травня пройшли консультації між торговельними делегаціями США та Китаю. За підсумками прийнятого спільної заяви сторони домовилися вжити ефективні заходи для скорочення дефіциту торгового балансу США щодо Китаю, наростивши експорт товарів і послуг в республіку. Зокрема, сторони домовилися "значно збільшити експорт сільськогосподарських товарів та енергетики". 

 

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