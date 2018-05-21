За I кв. 2018 року Україна імпортувала газу на $438 млн

Україна в січні-березні 2018 року імпортувала 1 млрд 592,366 млн куб. м природного газу на загальну суму $438,206 млн, зокрема у березні — 447,864 млн куб. м на $124,84 млн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат), передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, середня ціна імпортованого країною газу в березні-2018 склала $278,7 за 1 тис. куб. м проти $261,1 — у лютому і $279,4 — у січні.

Основними контрагентами за підсумками першого кварталу стали компанії зі Швейцарії — 641,655 млн куб. м газу на $174,622 млн, Німеччини — 502,631 млн куб. м на $139,453 млн і Польщі — 198,169 млн куб. м на $55,153 млн.

Імпорт газу з контрагентами з РФ січні-березні-2018 не провадиться.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, Україна в 2017 році імпортувала 13 млрд 942,422 млн куб. м природного газу на загальну суму $3 млрд 227,933 млн. Весь газ імпортувався з боку Європи.

Середня ціна імпортованого країною газу в січні-2017 склав $244,6 за 1 тис. куб. м, у лютому — $252,5, у березні — $234,7, у квітні — $209,6, у травні — $212,6, у червні — $216,6, у липні — $208,2, у серпні — $210,4, у вересні — $222,1, у жовтні — $235,2, у листопаді — $242,4, у грудні — $276,9.