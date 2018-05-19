За І квартал Україна збільшила експорт до ЄС на 27%

За даними МЕРТ, за І квартал поточного року експорт товарів до ЄС склав 5,1 млрд доларів, що на 27,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

У І кварталі 2018 року експорт товарів до Євросоюзу зріс на 27,4%. Про це повідомили у Мінекономрозвитку, передає УНН.

Зокрема, за даними МЕРТ, за І квартал поточного року експорт товарів до ЄС склав 5,1 млрд доларів, що на 27,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За підсумками періоду ЄС став найбільшим торговельним партнером з часткою 44,4% у загальному експорті товарів.

Зросла і кількість експортерів до ЄС. Так, у першому кварталі поставки товарів до Євросоюзу здійснювали 8 264 компанії, що на 526 компаній більше, ніж у І кварталі 2017 року.