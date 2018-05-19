100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

LIM-2018
Суббота, 19 мая 2018 19:40

За І квартал Україна збільшила експорт до ЄС на 27%

За І квартал Україна збільшила експорт до ЄС на 27%

За даними МЕРТ, за І квартал поточного року експорт товарів до ЄС склав 5,1 млрд доларів, що на 27,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

У І кварталі 2018 року експорт товарів до Євросоюзу зріс на 27,4%. Про це повідомили у Мінекономрозвитку, передає УНН.

Зокрема, за даними МЕРТ, за І квартал поточного року експорт товарів до ЄС склав 5,1 млрд доларів, що на 27,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За підсумками періоду ЄС став найбільшим торговельним партнером з часткою 44,4% у загальному експорті товарів.

Зросла і кількість експортерів до ЄС. Так, у першому кварталі поставки товарів до Євросоюзу здійснювали 8 264 компанії, що на 526 компаній більше, ніж у І кварталі 2017 року.

Прочитано 67 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Бородьба з тіньовими схемами на митниці принесла 70 млрд грн — Гройсман
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Ukrainian-ID
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.